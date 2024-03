"Pasquetta Senza Rete". Giocoleria, gonfiabili e musica ai giardini Diaz

Grande attesa per il prossimo primo aprile a Macerata con "Pasquetta Senza Rete", un’intera giornata di attività e spettacoli ai giardini Diaz per festeggiare la Pasquetta aspettando lo scoccare della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo di martedì 2 aprile. Organizzato e finanziato dal progetto "Senza Rete" dell’Astuta Ability Academy, sotto la direzione artistica di Marco Cecchetti e col patrocinio del Comune di Macerata – Assessorato alle politiche sociali, l’evento mira a proporre una nuova visione sul tema del disturbo dello spettro autistico. "L’obiettivo è rendere le persone più consapevoli – dichiara Marco Cecchetti – allo scopo di abbattere le barriere sociali e culturali esistenti nei confronti dei ragazzi autistici e delle loro famiglie. Io sono stato chiamato alla direzione artistica, ma ormai siamo diventati una grande famiglia che lavora insieme".

Alla base organizzativa l’Astuta Ability Academy, realtà nata nel 2021 a Civitanova per permettere alle persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico di acquisire competenze connesse al mondo del lavoro. Da qui il progetto "Senza Rete" accanto alla produzione di "Birracca" che vede impegnati gli stessi ragazzi dell’associazione. "Alcuni degli stand food and drinks dell’evento saranno gestiti da loro – spiega Gioia De Angelis, coordinatrice dell’Accademia e assistente analista del Comportamento BCaBA – impegnati nello spillare birra, distribuire cibo e pulire i tavoli". Il primo appuntamento di un format, "MC Calling", pronto ad aver seguito e diffondere nuove visioni e riflessioni sul tema. "Questi ragazzi sono completamente anarchici, rock e punk più di tutti – continua Gioia De Angelis –, sono senza filtri e perfetti per aiutare a rivoluzionare il modo di vedere l’autismo. Il senso di questo evento risiede nel potersi divertire senza l’intervento di psicologi e il forzato rimando alla medicina. Chi avrà voglia d’informarsi potrà farlo comodamente disteso con dei cuscini sul prato". Dalle 10.30 i giardini si accenderanno con aree food and drinks, gonfiabili, macchina dello zucchero filato e palloni giganti; e ancora, il laboratorio di giocoleria curato da Arte Migrante, il laboratorio creativo "Kartoni ribelli. Scatole in movimento disturbano i giardini" a cura dell’associazione culturale Les Friches e il percorso su asini per bambini organizzato dall’associazione "La Carovana" di Appignano. Radio Rum, la radio di Unimc, TheBrands e DM Dubbing Marche cureranno invece interviste e spazi d’incontro. E sul palco la musica di Nicola Pigini, Dj Silvio, Brusco, Zio Pecos e Always Loving Jah, fino allo scoccare della mezzanotte quando, in diretta social, lo Sferisterio si illuminerà di blu in onore della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 7 aprile.