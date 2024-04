Passeggiata tra i luoghi di cura

Al via domani pomeriggio la seconda edizione di "SvicolaRecanati", la passeggiata solidale patrocinata dal Comune e organizzata dalla Consulta della solidarietà in collaborazione con le associazioni recanatesi che si adoperano per aiutare chi ha bisogno di aiuto. "Il successo dell’iniziativa dello scorso anno ha dimostrato ancora una volta che Recanati è una città inclusiva e solidale - sottolinea il Sindaco Bravi -. Siamo certi che anche quest’anno la manifestazione sarà un bellissimo momento d’incontro, di amicizia e di solidarietà". Il tema è la cura. "Il ritrovo è previsto proprio sul Piazzale in cui ha sede il principale luogo della cura: l’ospedale Santa Lucia ora Casa della Comunità - spiega la presidente della Consulta Elisabetta Bernacchini -. La passeggiata proseguirà verso la chiesa dei Cappuccini, luogo di accoglienza e di cura per lo spirito, per dirigersi poi verso la piazzuola Sabato del Villaggio e una successiva sosta prevista a Piazzale San Vito dove hanno sede le scuole primarie e secondarie, curando la mente. Si entrerà poi nel Giardino della Fondazione Ircer Assunta, che si occupa della cura degli anziani e si farà tappa al chiostro di Sant’Agostino, luogo educativo e di meditazione". La passeggiata, che vedrà nelle varie tappe interventi e letture da parte delle associazioni presenti, si concluderà in Piazza Giacomo Leopardi con il saluto delle autorità comunali. "Onoriamo con questa passeggiata sia la presenza di persone che più faticosamente vivono la quotidianità per via della presenza di barriere architettoniche e pregiudizi non ancora superati, sia quanti e quante della cura hanno fatto la stella cometa della propria vita" ha aggiunto l’assessora alle Politiche sociali, Paola Nicolini. Anche quest’anno si richiede ai partecipanti di indossare qualcosa di giallo e di rosso, colori simbolo della città di Recanati.