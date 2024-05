Patto con gli operatori:: "Potenziamo il turismo"

Pacchetti per destagionalizzare il turismo e portare gente a Civitanova per più giorni, non solo in agosto, ma anche a giugno e di luglio. È anche questo, tra le altre cose, l’obiettivo della convenzione stipulata tra l’amministrazione e la Dmo, Destination Marketing Organization, la realtà che unisce le forze degli operatori turistici civitanovesi, dagli albergatori ai balneari, dai ristoratori ai commercianti.

"Civitanova è una realtà turistica sempre più importante e l’amministrazione da sola non riesce a far fronte al discorso turistico, così abbiamo deciso di lavorare in collaborazione con le realtà turistiche del territorio attraverso la convenzione con la Dmo – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. L’obiettivo è di programmare gli eventi e far sì che Civitanova, attraverso la Dmo, sia presente alle più importanti fiere del turismo. Nulla può essere lasciato all’improvvisazione, serve una programmazione quando si parla di turismo. La sinergia ci consentirà di gestire in modo coordinato accoglienza, informazione e promozione, aspetti fondamentali per una città come la nostra. Abbiamo già incontrato, nei giorni scorsi, chi fa parte della Dmo per programmare il ponte del 2 Giugno. Sarà una fine settimana di eventi venerdì, sabato e domenica, quando ci sarà il concerto gratuito in piazza XX Settembre di Raf, con il suo Self Control 40th tour. Il primo giugno ci sarà una serata a tema anni Ottanta e anche i commercianti e gli stabilimenti balneari si stanno organizzando. A breve verranno resi noti tutti i i dettagli. Puntiamo a organizzare tre giorni di eventi importanti, per richiamare gente non soltanto per una serata ma per tre giorni, facendo in modo che possano lavorare in questo modo anche gli alberghi, i locali, i ristoranti e i negozi. Questa è l’importanza di creare pacchetti turistici: chi viene a Civitanova poi dorme qui nelle strutture ricettive, va a fare colazione al bar, fa acquisti nei negozi. Il percorso con la Dmo è di coinvolgimento e condivisione con tutte le realtà turistiche di Civitanova" ha concluso il sindaco Ciarapica.

Chiara Marinelli