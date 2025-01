"Per Craxi censurato dal centrosinistra"

"Censurato del centrosinistra per aver ricordato Craxi". È la denuncia di Ivo Costamagna, politico con un lungo passato nel Psi e ancora legato al garofano, in quanto attuale coordinatore regionale dei Socialisti-liberali. "Qualche tempo fa – racconta – sono stato invitato da un esponente del locale Pd a far parte di un gruppo Whatsapp “Amici del centro-sinistra di Civitanova“. Ho accettato auspicando che potesse significare una ripresa almeno di un dialogo, dopo la rottura tra i socialisti e questo centrosinistra del 2016. Negli ultimi giorni, con l’avvicinarsi dell’anniversario della morte, ho scritto più volte di e su Bettino Craxi. D’altronde, lo sta facendo tutta Italia con libri, trasmissioni e interviste. In quel gruppo, invece, parlare di Craxi e dei socialisti dava fastidio. Nonostante l’aperto sostegno di diversi, autorevoli componenti del gruppo, sono stato invitato dall’amministratore, Alessandro Lattanzi, a non pubblicare altro su Craxi. Ho risposto che non ho mai accettato censure e che non intendevo iniziare a farlo adesso. Stanotte, in coincidenza con la data dell’anniversario della morte, ho pubblicato il post con la foto della tomba di Bettino e l’invito a impegnarsi per far sapere agli italiani la verità. E l’amministratore mi ha rimosso. Il problema non è il mio, ma di un centro-sinistra che, almeno nel gruppo dirigente di Civitanova, si rifiuta anche soltanto di parlare di Craxi e con i socialisti".