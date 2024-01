Pesca: via libera al nuovo calendario

La "Commissione tecnico consultiva" della Regione Marche ha approvato la proposta del nuovo calendario piscatorio 2024. Recepite osservazioni e proposte di modifica presentate, in questi mesi, dalle associazioni piscatorie ed ambientaliste del circuito marchigiano. L’apertura delle attività (pesca trota in bacini, fiumi e torrenti) è fissata al 25 febbraio, mentre la chiusura è prevista per il 27 ottobre". Due le linee guida fondamentali incentrate sulla tutela delle acque interne, con l’istituzione delle Ztm (Zone di Tutela della Trota Mediterranea), e sulla piena valorizzazione della pesca delle risorse ittiche del patrimonio ambientale regionale. L’obiettivo ulteriore della Regione sarà quello di predisporre un Aapp per consentire ai pescatori di interagire digitalmente con il territorio predisposto per la pesca sportiva e le sue norme.