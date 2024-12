Piazza Kronberg è stata annessa alla zona di Castennou

Svolta storica per piazza Kronberg a Porto Recanati che ufficialmente è stata annessa alla zona di Castennou, dopo le richieste presentate nei mesi scorsi dal rispettivo comitato di quartiere.

Infatti, nonostante la vicinanza geografica con Castennou, da sempre quell’area verde ricadeva sotto il quartiere Scossicci-Del Sole. E adesso esulta Cristiana Mataloni (nella foto), presidentessa del comitato di quartiere Castennou. "Venerdì, durante il consiglio comunale, è stata discussa una novità importante per il nostro rione su piazza Kronberg – riferisce Mataloni –. È stato stabilito che il nuovo limite territoriale si estenderà: a nord-ovest fino a via 29 Marzo e, a nord-est, da dopo il cavalcavia, fino a via Paradiso Azzurro includendo così la pescheria e gli edifici presenti lungo la strada. Siamo felici di questa nuova annessione, che ci permette di includere integralmente anche l’area del parchetto della vecchia pescheria, un territorio che fino all’altro giorno non faceva parte interamente del nostro rione a causa dei limiti precedenti, fissati con la Fiumarella che lo taglia a metà". Sempre la presidentessa Mataloni sottolinea un altro aspetto: "Ci teniamo a precisare che questa decisione è stata frutto di una istanza del comitato Castennou, sollecitata più volte, e l’altroieri deliberata dal consiglio comunale, che ha deciso, con soli due astenuti, di estendere il rione. Questa scelta non implica alcuna chiusura o barriere, ma anzi rappresenta un’opportunità per rafforzare il nostro legame con le altre zone e continuare a sviluppare attività che coinvolgano tutta la comunità".