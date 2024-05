Piccioni in campo a Recanati: "Do solo una mano al partito"

"Mi sono messa a disposizione del partito, avendo l’obiettivo di far sì che Recanati sia governata finalmente dal centrodestra e faccia parte della filiera che comprende la Regione e tante altre realtà della provincia". È quanto dice Oriana Piccioni, assessore al Bilancio del Comune di Macerata e militante della Lega, candidatasi al consiglio comunale di Recanati a sostegno della corsa di Emanuele Pepa nella corsa a sindaco. "E poi – aggiunge – Recanati vanta un ottimo candidato per la carica di sindaco. Io mi sono messa a disposizione del partito secondo uno spirito di collaborazione, come del resto ho fatto anche cinque anni fa". Nel 2019 il nome di Piccioni era infatti nella lista del Carroccio e raccolse 47 preferenze. "Io – aggiunge – sono nata a Macerata e il mio impegno sarà massimo per la mia città fino alla fine del mandato". Però mai dire mai, e se dovesse essere eletta? Potrebbe essere complicato portare avanti entrambi gli impegni. "Non credo proprio che sarò eletta, ma come ho già detto mi sono messa a disposizione del partito". La scelta di candidarsi è stata criticata da Andrea Perticarari (Pd) il quale ha ricordaro lo slogan del sindaco Parcaroli durante la campagna elettorale del 2020 quando parlava di Macerata come la città “in cui amerai vivere e lavorare“. "Sono una donna di partito – spiega – che ovviamente si mette a disposizione del partito stesso. Do una mano come cinque anni fa. In questa fase c’è bisogno di tutti, anche di chi ha esperienza come amministratore perché può dare qualche utile suggerimento".