Piersanti torna con la scuola di scrittura Aleramo

Un nuovo appuntamento è in programma per la Scuola di cultura e scrittura poetica "Sibilla Aleramo", diretta dal professore Umberto Piersanti (nella foto) e patrocinata dal Comune di Civitanova. L’iniziativa, che è arrivata quest’anno alla sua undicesima edizione, è stata realizzata anche in collaborazione con la biblioteca comunale Silvio Zavatti.

Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, nella sala Cecchetti della biblioteca (e anche online per gli iscritti) si terrà una lezione del poeta e scrittore Piersanti, nel corso della quale ci sarà la disamina di alcune importanti poesie del Novecento. Nel corso dell’incontro si svolgerà, inoltre, il laboratorio di scrittura dedicato per gli iscritti; il laboratorio si terrà sia in presenza sia online. Poi, a seguire, ci sarà la presentazione del libro di Marina Baldoni dal titolo "L’agguato dei giorni" (Edizioni Ensemble, 2024), che vede l’introduzione di Piersanti; all’appuntamento in biblioteca sarà presente l’autrice, che dialogherà con Silvia Gelosi.

Nel corso dell’incontro, inoltre, chi vuole potrà iscriversi alla Scuola di cultura e scrittura poetica Aleramo per partecipare così in modo attivo ai prossimi laboratori in programma.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere una email indirizzata a lascuoladipoesia@libero.it, oppure telefonare al numero 320.2530653.