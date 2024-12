Pista ciclopedonale fino a Fontanelle. C’è l’ok per il secondo tratto

Approvato il progetto esecutivo del secondo tratto della pista ciclopedonale. La giunta ha dato l’ok al progetto esecutivo, in variante, dei lavori di "Realizzazione pista ciclopedonale tratto Montecassiano area urbana-località Fontanelle". Il Comune ha ottenuto un finanziamento dal bando Gal Sibilla, pari a 100 mila euro a cui ha aggiunto 70 mila euro di risorse proprie per la realizzazione del secondo tratto della pistaciclopedonale che congiunge il capoluogo a Fontanelle allacciandosi al primo tratto di pista inaugurato alcuni mesi fa. "Per la realizzazione di questo secondo stralcio - fa sapere il Comune - si andrà a utilizzare un relitto stradale, ormai in disuso, di proprietà dell’ente che verrà ampliato con l’acquisto di un frustolo di terreno evitando, grazie alla disponibilità del proprietario interessato, le procedure di esproprio che avrebbero comportato tempistiche più lunghe. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in sede propria, della stessa tipologia di quella già realizzata, che da via Berlinguer si collegherà alla strada Fonte Restauro. Da quest’ultima partirà un tratto promiscuo utilizzando la sede stradale esistente fino al tratto di pista ciclopedonale già realizzata. Per il futuro, c’è la volontà di partecipazione ad un bando, per la realizzazione di un tratto che costeggia il fosso nelle vicinanze con la pista ciclopedonale, in sede propria, così da avere omogeneità dell’intero percorso da Sambucheto al capoluogo".