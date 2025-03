"Più borse di studio basate sul merito"

Miglioramento digitale, sostegno di eventi universitari e cittadini e una segreteria per studenti Erasmus: questi i punti focali del programma di Sum (Studenti universitari nelle Marche), la lista 4. "Puntiamo al miglioramento dell’app MyUnimc ad oggi poco utilizzata, del servizio e-learning e della gestione degli appelli – afferma il presidente Tommaso Lorenzini –. Inoltre siamo a favore dell’incremento di borse di studio basate sul criterio meritocratico, e puntiamo alla promozione e al sostegno di eventi come l’Unifestival e Sharper night, oltre ai corsi extracurricolari (teatro, coro, scacchi etc). Proponiamo la creazione di una segreteria internazionale dedicata a studenti Erasmus e stranieri, con studenti di lingua e mediazione per le attività di front office, accanto a servizi di aiuto psicologico a sostegno di tutti. Vorremmo anche permettere l’accesso agli animali domestici negli spazi comuni di Unimc." Una vita universitaria che deve collegarsi a quella cittadina, come evidenzia Lorenzini: "È importante che la comunità studentesca sia vivace e che viva la città a tutto tondo. Ogni studente dovrebbe essere invogliato a partecipare attivamente alle attività culturali, sociali ed economiche dell’ateneo ma anche della città di Macerata, in ottica formativa ed esperienziale. L’Università può attivarsi in questo investendo sulla ricerca, creando contenitori di progetti, impegnandosi nella comunicazione di servizi, corsi e iniziative e dando agli insegnanti un taglio applicativo e innovativo."