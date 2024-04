Play-in Gold Marchigiane tutte a bersaglio

matelica

82

fiumicino

74

HALLEY MATELICA: Provvidenza 10, Ferretti ne, Mutombo ne, Morgillo 6, Carone, Mazzotti 4, Ciampaglia ne, Eleonori ne, Mentonelli 3, Riccio 17, Mariani 32, Musci 11. All. Trullo.

SUPERNOVA FIUMICINO: Grilli 9, Agbara, Fanti ne, Diedhiou 2, Martino 16, Lemmi 10, Staffieri 14, Avramov 20, Babilodze 3. All. Pasquinelli.

Parziali: 17-19, 21-24, 25-14, 19-17, progressivi: 17-19, 38-43, 63-57, 82-74.

La Halley batte Fiumicino e resta al comando della classifica assieme alla Virtus Roma. Domenica prossima le due squadre si affronteranno per una sfida che vale il primo posto nel Play in Gold. La squadra di coach Trullo, dunque, non fallisce la gara interna contro i laziali e, dopo aver faticato parecchio nei due quarti iniziali, mette la freccia nella terza frazione, trascinata da uno strepitoso Mariani, miglior realizzatore del match, capace di metter giù 17 punti nel solo terzo quarto. Evidentemente l’allenatore aveva dato la giusta "scossa" alla squadra per far pendere dalla sua parte l’ago della bilancia. Poi, nell’ultimo parziale, Fiumicino cerca di rientrare in partita, arrivando da -13 (75-62) a -6 (78-72), ma la Halley riesce comunque a tenere alta la guardia.

m. g.