"Ponti ed eventi, c’è movimento"

"La vicinanza di più ponti e l’organizzazione degli eventi in centro storico aiutano a creare movimento", dice Aldo Zeppilli, titolare del bar-ristorante Centrale e degli alberghi Le Dimore e I Mecenati di Macerata. "Quando Pasqua arriva presto la gente difficilmente prenota a gennaio-febbraio, Natale è ancora vicino. Invece quando cade ad aprile, in piena primavera come quest’anno, le persone prenotano in anticipo, non all’ultimo. Il 25, 26 e 27 aprile, alla Filarmonica, c’è un evento con l’Accademia del Tango e abbiamo tutto pieno. Poi dal 28 inizia Macerata Racconta. Anche il ponte del 1° maggio si è riempito anticipatamente, soprattutto con turisti del nord Italia".