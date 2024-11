"Porta inviolata in due trasferte, Recanatese ben messa in campo"

Di buona lena e con il morale rinfrancato dal buon punto colto a Teramo, la Recanatese ha ripreso la preparazione che la condurrà ad un altro match, sulla carta, complicatissimo, quello casalingo contro un Chieti dalle grandi ambizioni ma attualmente staccato di ben 5 punti dalla capolista Sambenedettese. Senza contare che i neroverdi vengono dal rovinoso capitombolo interno contro il rimaneggiato Atletico Ascoli (subìto nonostante l’immediato vantaggio di Fall) e saliranno al Tubaldi per confermare il loro eccellente ruolino esterno dove sinora hanno raccolto 4 vittorie e 2 pareggi (a Sora e Fermo). Tra i numerosi addetti ai lavori presenti al "Bonolis" anche il tecnico Manolo Manoni che ha rimarcato l’ottima prestazione dei giallorossi: "Il dato più interessante è che nelle ultime due trasferte non hanno subito reti e si trattava di impegni molto difficili contro Vigor Senigallia e Teramo. Si vede che la squadra è messa bene in campo, esprime un buon gioco ma purtroppo con la lacuna evidente della mancanza di attaccanti esperti. È stato già rimarcato, ma quando perdi un giocatore del calibro di Melchiorri, davvero di altra categoria, non possono non esserci contraccolpi e comprensibilmente, si fa fatica a trovare la via della rete. Penso comunque che aggiustando questa situazione, in sede di mercato, la Recanatese potrà risollevarsi da questa precaria posizione di classifica e tirarsi fuori dai guai". La pista che conduce a Stefano Spagna è sempre caldissima: il 33enne attaccante, in forza alla Civitanovese ma non convocato a Termoli, ha inevitabilmente altri corteggiatori, ma le speranze erano e restano concrete, pur non mancando qualche difficoltà. L’obiettivo, comunque, nelle quattro partite che condurranno alla pausa natalizia, è proprio quello di raccogliere il più possibile per quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti una ripartenza, recuperando almeno un paio tra gli infortunati "eccellenti" e confidando su, almeno, un paio di innesti pesanti. Nel frattempo, con Lorenzo Bilò in full-immersion con la prima squadra, c’è da registrare l’esordio vincente del nuovo allenatore della Juniores Nazionale Edoardo Baleani. I suoi ragazzi hanno superato per 2-1 la Vis Pesaro grazie alle reti di Ammora e Guideri (quest’ultimo un interessante 2007 già nel giro dei grandi). Nella "rotazione", ovviamente, cambio anche nella compagine Under 15 ora affidata a Piero Vacca.