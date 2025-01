"Porteremo a Pioraco gli amanti della natura"

Grande successo per InCanto con le guide ambientali di Viaticum, l’escursione lungo il Sentiero del Sole che si è svolta a Pioraco.

Una passeggiata di livello facile di circa 5,5 chilometri alla scoperta degli splendidi panorami sui monti che incorniciano il borgo di Pioraco. Il giro si è concluso al Polo Museale, dove la Corale Daltrocanto si è esibita con pezzi natalizi e del proprio repertorio. Inoltre è stato offerto dalla Pizzeria Valpotenza di Simone Negroni a tutti i presenti un aperitivo condiviso con Comune, Comunanza Agraria Pioraco-Costa e associazione Pioraco Musei. L’evento è stato totalmente gratuito.

"Eravamo circa trentacinque persone - ha detto il sindaco Matteo Cicconi - dal monumento dei caduti siamo arrivati fino al punto panoramico della croce e da lì abbiamo intrapreso il Sentiero del Sole. Un bellissimo percorso dove abbiamo potuto ammirare Pioraco visto da una prospettiva diversa, proprio come un gioiello incastonato tra le montagne, davvero molto suggestivo. Siamo poi arrivati alla frazione Costa e da lì siamo scesi giù fino allo Scoglio del Paradiso per poi rientrare al polo museale dove ci attendeva uno splendido concerto canoro".

"Un ringraziamento a Viaticum - ha aggiunto - per aver organizzato questa iniziativa. Molto importante anche perché fatta fuori dalla stagione clou. Motivo per cui queste iniziative hanno un valore ancora più significativo perché per l’appunto portano gente in un periodo in cui il turismo è più basso e quindi fanno scoprire Pioraco anche nella veste invernale. Un ringraziamento anche come amministrazione alla Comunanza Agraria Pioraco-Costa per aver collaborato all’iniziativa, all’associazione musei per averci ospitato e a tutti coloro che hanno partecipato. Quasi tutte le persone erano di altri paesi, alcuni venivano anche dall’ascolano. Speriamo che questo tipo di eventi possa ripetersi per far vivere Pioraco nei mesi di tutto l’anno".

Lisa Grelloni