Poste: "Tempi di attesa in linea con gli standard di qualità aziendali"

In riferimento alla lettera "Se l’ufficio postale viene lasciato senza la fibra", pubblicata sul Carlino del 17 maggio, Poste Italiane precisa che "i tempi di attesa dell’ufficio postale di Macerata centro sono in linea con gli standard di qualità aziendali". Nella lettera, una lettrice lamentava tempi lunghi per la mancanza della fibra nell’ufficio di via Gramsci. "Si coglie l’occasione – scrive Poste – per ricordare ai maceratesi oltre alla disponibilità, sette giorni su sette e 24 ore su 24, dell’ATM Postamat nella sede di via Gramsci 44, la possibilità di utilizzare i canali digitali per effettuare in qualsiasi momento numerose operazioni".