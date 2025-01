Precipita da otto metri d’altezza in corso Cairoli. Inutile la corsa in ospedale: muore ragazzo di venti anni

Un ragazzo di 20 anni è morto ieri in ospedale a Macerata, dopo un volo da oltre otto metri di altezza.

L’allarme era arrivato intorno alle 14.30 di ieri da corso Cairoli, dove il giovane abita con la famiglia. Subito sul posto era accorso il personale sanitario del 118, che aveva ritenuto più sicuro portarlo immediatamente all’ospedale di Macerata, vicinissimo al luogo dell’incidente, evitando il trasporto ad Ancona, anche per le condizioni estremamente critiche del ragazzo. Purtroppo però tutti i tentativi dei medici sono stati vani: il ventenne non ce l’ha fatta, a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Sul posto anche gli agenti della Volante, per gli accertamenti di legge necessari in questi casi. A quanto sembra, si sarebbe trattato di un gesto volontario.