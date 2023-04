Presentazione del libro "Quando arriva primavera"

L’Università di Istruzione Permanente di Recanati, a distanza di otto anni dalla sua morte, intende valorizzare la preziosa eredità di don Giovanni Simonetti, a cui la stessa Uniper è intitolata, rappresentata dai suoi diari: centinaia di pagine scritte in varie fasi della sua vita, dove una profonda spiritualità si lega indissolubilmente con l’attenzione ai particolari e alle circostanze, anche più umili, della quotidianità. Con questo intento domani alle 17.15, nella Sala del Vecchio Granaio di Villa Colloredo Mels sarà presentato a cura di Chiara Caporicci, Paolo Coppari e Silvana Nobili il libro "Quando arriva primavera", un’antologia di biografie e storie di comunità raccolte tra il 2018 e il 2019 in molti paesi degli Appennini colpiti dal sisma. Interverrà sul tema dell’importanza delle scritture personali Anna Maria Pedretti, presidente onoraria della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, uno splendido borgo in provincia di Arezzo, ormai conosciuto come "Città dell’Autobiografia" non lontano da un’altra cittadina, Pieve Santo Stefano, famosa per essere diventata dal 1984 la "Città del Diario". Questi due centri, situati nel lembo di Toscana che confina con Umbria, Marche ed Emilia Romagna, saranno la meta del viaggio organizzato dall’Uniper di Recanati il 13 e il 14 maggio.