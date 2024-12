"Prestazione importante contro un’avversaria forte. Ma è un’occasione persa"

Serena l’analisi di Lorenzo Bilò, nonostante il mezzo retrogusto amaro di un pareggio casalingo che non può essere accolto con piena soddisfazione: "Anche oggi (ieri, ndr) – dice l’allenatore giallorosso –, una prestazione importante, al cospetto di un avversario molto forte. Abbiamo fatto ulteriori progressi, dal punto di vista del gioco, del palleggio e del possesso. Paghiamo due errori individuali e sulla lettura di questi palloni laterali dobbiamo crescere". Cosa bisogna aggiustare per evitare di subire tre reti in casa che stanno diventando una costante? "È vero che questi pareggi per 3-3 si sono alternati con altrettanti 0-0 quindi non ne faccio un discorso di attenzione perché la squadra, nella fase difensiva, ha comunque fatto delle prestazioni importanti. Sulla profondità abbiamo concesso solo il gol delo 0-1: c’è da migliorare sui duelli individuali e su questi cross che provengono dalle fasce". È rientrato Bellusci, last-minute: "Giuseppe ha dato disponibilità: si è aggregato con noi mercoledì ed è un giocatore fondamentale, non ho esitato a schierarlo sin dal primo minuto". L’esordio di Spagna? "Al di là del gol ha disputato un’ottima partita, muovendosi molto bene con D’Angelo. Un punto di partenza importante". La ricerca costante della vittoria può diventare un peso? "Non vedo una squadra bloccata: oggi (ieri, ndr), come contro l’Isernia, la vedo come un’occasione persa".