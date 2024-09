Prima il boato, poi una voragine. Crolla il pianerottolo della scalinata

Pochi secondi prima era passato di lì un ragazzino, e solo il caso ha voluto che nessuno si facesse male. Momenti di paura, poco dopo le 19 di ieri a Macerata, tra via Ettore Ricci e viale Carradori, dove si è aperta una voragine di diversi metri quadrati sul pianerottolo della scalinata che collega le due strade. A cedere è stato il solaio di un locale sottostante (in disuso), probabilmente per le forti piogge della scorsa settimana.

I residenti hanno raccontato di aver prima sentito un forte boato, seguito dal cedimento, che ha inghiottito il pezzo di asfalto che si trova nella parte superiore della scalinata, molto utilizzata da chi frequenta la zona. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici del Comune. I gradini della scalinata sono rimasti in piedi, ma per sicurezza tutta la zona è stata transennata. Il timore è che possano verificarsi altri cedimenti. Anche il personale dell’azienda del gas è intervenuto per mettere in sicurezza le tubature ed evitare perdite. Il crollo ha fatto scendere in strada molti residenti, allarmati per quanto successo. In tanti, anche nell’immediatezza del fatto, hanno riferito di aver fatto presente più volte al Comune le condizioni precarie della scalinata, senza essere però ascoltati. In realtà, stando ai primi rilievi, il problema non è legato alla scalinata. Spiega Paolo Renna, assessore alla polizia locale, arrivato poco dopo il crollo in viale Carradori per un sopralluogo: "È vero che i residenti avevano segnalato delle filature sulla scalinata, ma il crollo è dovuto al cedimento di un solaio di un locale in disuso. Probabilmente il problema è legato al maltempo di questi giorni: sotto c’è la terra che ha spinto il muretto, provocando il cedimento del solaio. Ora abbiamo transennato tutto e domani (oggi, ndr) con la luce del sole faremo un altro sopralluogo per capire come intervenire. La carreggiata è stata un po’ ristretta per sicurezza, nel caso si dovessero verificare ulteriori cedimenti del muretto".