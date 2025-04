Primo maggio in centro tra visite, giochi, spettacoli e picnic

Pronta a partire la prima edizione di "Morrovagando". L’evento, organizzato dalla Pro Loco Morrovalle, andrà in scena il primo maggio nel cuore del centro storico: una scampagnata urbana tra musica, gusto e cultura per tutta la famiglia. La giornata inizierà alle 9 da piazzale Matteotti con una passeggiata libera nel borgo, con punti ristoro e aree relax lungo le vie; alle 9.30 e 11 prenderanno il via delle camminate guidate con Severio Bongelli. Da mezzogiorno pausa pranzo in stile picnic e spettacolo itinerante dal vivo con gli artisti circensi Takimiri mentre alle 15.30 protagonista sarà Alex il mago ventriloquo. Infine dalle 18.30 penne gratis per tutti gli iscritti alla passeggiate e al picnic. Tutto il giorno saranno a disposizione giochi in legno per bambini con il Ludobus, un’esposizione di quadri e pittori locali, gara di bocce nell’area sosta camper e visite guidate alla scoperta del centro storico a cura dell’Archeoclub (partenze ore 15 e 16.30). Per informazioni e prenotazioni: 0733.222913, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Diego Pierluigi