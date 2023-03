Pro Loco, pronti all’elezione del nuovo direttivo L’assemblea è stata fissata per il primo aprile

È stata convocata per il primo aprile l’assemblea degli iscritti della Pro Loco di Potenza Picena, i quali si riuniranno per eleggere i componenti del nuovo direttivo che guideranno l’associazione per i prossimi anni. Va ricordato che nelle scorse settimane lo storico e uscente presidente della Pro Loco, Giuseppe Castagna (nella foto), aveva fatto un appello pubblico sul Carlino, spiegando che circa dieci consiglieri del sodalizio non avrebbero rinnovato la propria disponibilità per un ulteriore mandato. Per questo aveva sensibilizzato la popolazione, sollecitando l’ingresso di nuovi soci nella Pro Loco e soprattutto di giovani. Altrimenti si sarebbe rischiato di chiudere l’associazione e con sé anche la famosa festa del Grappolo D’Oro, giunta alla 60esima edizione, nonché tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità. Così, in breve tempo, sono stati diversi i cittadini ad aver accolto il suo invito, tanto da far registrare un boom di iscrizioni nella Pro Loco. Per il momento, il presidente Castagna non ha ancora sciolto le riserve se sarà disposto o meno a essere ancora attivo all’interno del direttivo, dopo 40 anni di militanza che lo hanno visto quasi sempre ai vertici del sodalizio (non solo da presidente per più mandati, ma pure come vicepresidente).