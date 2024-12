"Problemi in strada con i monopattini"

"Come spesso accade – dichiara il comandante della polizia locale di Porto Recanati Sirio Vignoni – le norme hanno "luci e ombre", in quanto tendono ad accontentare un pochino tutti. O, in alcuni casi, ad aumentare sin troppo le pene, forse consci che l’applicazione riserva molti ostacoli. Bisognerà vedere poi i decreti attuativi dei troppi aspetti correlati. I controlli in alcuni casi diventeranno più difficili, come in materia di velocità, prima causa di incidenti stradali. Aspetteremo, anche per i monopattini, come si andrà nel pratico a disciplinare e controllare le violazioni che a Porto Recanati a volte causano problematiche per la circolazione, soprattutto nel periodo estivo".