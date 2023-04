Processione: la confraternita dei "sacconi" porterà gli arnesi

Stasera, tra le confraternite che partecipano alla processione del Cristo Morto, c’è come ogni anno quella dei "sacconi", a Tolentino, che porterà gli "arnesi" per la crocifissione di Gesù, opere di artigianato sacro. Il telo, detto "della Veronica", molto venerato e restaurato di recente, sarà portato in processione, ma protetto da una teca di vetro. Inoltre da pochi giorni la confraternita ha un nuovo assetto organizzativo interno, che valorizza i nuovi confratelli, in particolare i più giovani.