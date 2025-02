Progetto del Sabato Solidale. Anffas in prima linea per gli altri

L’Anffas è la prima associazione coinvolta nel Sabato Solidale, un progetto che unisce ristorazione e solidarietà e che ogni mese, a partire dal primo febbraio, vedrà il ristorante SandwichTime, in collaborazione con l’Amministrazione, mettere un desk informativo a disposizione delle associazioni di volontariato locali per accendere un faro sulla propria realtà. L’Anffas di Civitanova è un punto di riferimento per le famiglie di persone con disabilità. Il presidente, Roberto Ricci, ha voluto ringraziare il SandwichTime per la generosità. "Grazie alla comunità che ci ha sempre supportato - ha detto - l’Anffas è arrivata a compiere grandi traguardi. Iniziative come questa, che portano a far conoscere l’associazione, sono preziose. Il nostro impegno è quello di essere sul campo e impegnarci per supportare le famiglie del territorio. Essere vicini a chi opera nel terzo settore è aiutare anche noi stessi". Una iniziativa resa possibile dalla disponibilità dello chef Andrea De Carolis, del SandwichTime: "Dare una mano a chi dà una mano per noi è importantissimo e penso che come imprenditori abbiamo il dovere di essere di sostegno a chi si spende per gli altri. E diversi nostri clienti già dal primo giorno si sono avvicinati al desk dell’Anffas, desiderosi di essere di sostegno all’associazione. E così mi auguro che sarà per tutte le realtà che in questi mesi saranno con noi". "Bel clima di inclusione e serenità", ha commentato l’assessore Barbara Capponi.