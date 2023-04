Progetto "Sos cuore", totem con defibrillatori in posizioni strategiche

Il Comune di Tolentino aderisce al progetto "Sos cuore" proposto dalla "Solution Società Cooperativa Sociale". Consiste nell’installazione di totem dotati di defibrillatori di ultima generazione e multilingue, in posizioni strategiche del territorio comunale, al fine di garantire una più diffusa cardio-protezione di cittadini e turisti. Il progetto avrà durata di sei anni e sarà onnicomprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria. "Sotto il profilo tecnico – spiega l’amministrazione – i totem non necessitano di corrente elettrica e sono collegati con Alert al 112; la partecipazione al progetto non prevede costi per il Comune in quanto sarà finanziato da imprenditori eo professionisti locali che vorranno partecipare a questa sinergia pubblico-privato. L’obiettivo è garantire una sempre maggiore protezione della salute di cittadini e turisti attraverso la diffusione, sul suolo pubblico, di defibrillatori semiautomatici adeguatamente segnalati, che saranno mantenuti in perfetto stato di funzionamento grazie al programma di assistenza e manutenzione Dae". La giunta ha individuato le aree dove installare i totem: piazzale Europa; piazza Vaccaj-piazza Don Bosco; viale Battisti-corso Garibaldi; piazza Silverj-viaOberdan; piazza Togliatti; via Del Carmelo-zona cimitero; largo Trapassi e Bartolotta. La definizione puntuale del posizionamento sarà a cura del Comune, e in funzione del numero dei dispositivi che saranno finanziati.