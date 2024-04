Programma delle Ferrovie. Stazioni polifunzionali

Si chiama "Stazioni del territorio" il nuovo progetto delle società del gruppo Ferrovie dello stato, rivolto agli scali ferroviari nei Comuni con meno di 15mila abitanti. L’idea è di trasformare le stazioni in centri polifunzionali a disposizione della cittadinanza. Tra quelle pilota ci sono anche Urbisaglia-Sforzacosta e Matelica. Il progetto coinvolgerà 20 scali in Italia. È stato già avviato nelle quattro regioni coinvolte dai terremoti del 2009 e del 2016: Popoli-Vittorito a Pescara, Urbisaglia-Sforzacosta e Matelica a Macerata sono in fase di completamento, mentre ad Antrodoco (Rieti) e Baiano di Spoleto (Perugia) sono in corso i lavori che si concluderanno nel 2025. Per quanto riguarda Urbisaglia-Sforzacosta, sono finiti i lavori di manutenzione al fabbricato viaggiatori, tra cui il rifacimento della facciata e il ripristino del tetto e del manto di copertura. Per volontà dell’Amministrazione comunale, è stata mantenuta la locazione dell’edificio alla Protezione civile. Invece l’ex magazzino di proprietà di Rfi, dopo le verifiche tecniche, diventerà l’area di accesso alla nuova stazione; saranno realizzati un parcheggio e un sottopasso. Sul piazzale di stazione, inoltre, sarà posizionato l’Amazon Locker. A Matelica, nel fabbricato viaggiatori sono stati già riqualificati l’atrio, dove a breve saranno realizzate postazioni di lavoro con prese elettriche per ricaricare dispositivi elettronici, e i locali che ospiteranno un ambulatorio medico. Sono in corso i lavori per un secondo ambulatorio e gli ex locali gestiti dalla Pro loco, utilizzati come magazzini, saranno consegnati al Comune per insediare, con la rotazione all’uso, la sede dei comitati di quartiere per attività sociali. Nel piazzale esterno, con l’autorizzazione a procedere di Rfi, saranno realizzate dal Comune le opere di riorganizzazione degli stalli di sosta e una pensilina con copertura fotovoltaica. L’area verde sarà a disposizione del Comune. Nell’area esterna sarà posizionato l’Amazon Locker. Il progetto è stato presentato ieri a Roma (nella foto) dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli, dal segretario generale Anci Veronica Nicotra, dall’amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris, e dall’amministratore delegato di Rfi Giampiero Strisciuglio.

Paola Pagnanelli