Promosso il videomapping degli studenti del Cantalamessa

Soddisfazione del liceo artistico Cantalamessa per il videomapping messo a punto dagli studenti in piazza della Libertà durante le feste. Proiettato sulla facciata del San Paolo, è stato realizzato grazie alla cooperazione di tutti gli indirizzi della scuola. L’iniziativa è partita dall’Associazione commercianti del centro storico: per realizzare il progetto, coordinato dal professor Marco Cristofori, i cinque indirizzi hanno operato in assetti variabili a seconda delle necessità. Se infatti è stato l’indirizzo di Audiovisivo e multimediale a ricevere l’invito a produrre il video, è poi dall’indirizzo di Architettura e ambiente che è iniziato il lavoro per avere un modello realistico della facciata su cui lavorare. Per la realizzazione di disegni e materiali grafici si è poi avuto il supporto dell’indirizzo di Arti figurative, mentre gli studenti dell’indirizzo di Design dei metalli sono stati impegnati a trasformare i progetti digitali di una collezione di gioielli ispirati ai fiocchi di neve.