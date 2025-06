Promozione turistica online, incontro in Comune

Altro appuntamento a palazzo Lazzarini dove oggi, alle 21, sarà illustrato il progetto "Servizi digitali integrati", nato con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale innovativo e sostenibile, capace di potenziare l’esperienza turistica e rafforzare il legame tra Comune di Morrovalle (nella foto il sindaco Andrea Staffolani) e visitatori. L’incontro è rivolto ai titolari di strutture ricettive e di ristorazione, i quali avranno l’opportunità di conoscere i rappresentati della ditta Expirit che si occupa della parte relativa alla promozione turistica e agli itinerari. Il focus sarà incentrato sull’enogastronomia. La progettualità infatti ha come fine quello di contribuire alla trasformazione digitale in ambito turistico, mediante una piattaforma in grado di offrire servizi avanzati di promozione del territorio. Al sua interno sarà pertanto possibile accedere a tra itinerari tematici pensati ad hoc per il il territorio, poi una vetrina digitale dedicata agli operatori locali che raccoglierà attività commerciali, imprese e punti di interesse culturale e naturalistico, infine la promozione di contenuti editoriali originali come e-book interattivi e podcast narrativi, pensati per raccontare l’identità autentica del borgo.