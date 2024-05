Punto salute per visite e controlli

Taglio del nastro all’ospedale di Comunità "Santa Lucia" di Recanati per l’avvio di uno dei 50 punti salute previsti sul territorio dalla Regione. "Si tratta – ha detto il vice presidente regionale Filippo Saltamartini – di un piano approvato, per una spesa di circa cinque milioni, già due anni fa e che in questi giorni trova finalmente attuazione. La Regione, nel nuovo Piano Socio-Sanitario, ha previsto il potenziamento dell’ospedale di comunità di Recanati con tutta una serie di servizi da implementare e un’importante impegno in termini di investimenti: in questo piano rientrano l’arrivo della Tac, per la quale già è partito l’allestimento, i lavori che fra poco partono per la realizzazione della casa della salute e l’intero plesso ospedaliero, che noi abbiamo previsto di potenziare, perché in parte è costruito con i mattoni mentre un’altra ala è realizzata in cemento armato". Il Punto salute è in sostanza un ambulatorio infermieristico dove sarà possibile eseguire una serie di prestazioni diagnostiche e di cura. "Sarà un punto di primo accesso fondamentale – ha spiegato il direttore generale dell’Ast di Macerata, Marco Ricci – per tutti quei codici minori che oggi, però, rappresentano una gran parte delle esigenze della cittadinanza". Di fatto, si è evidenziato che il 70% dei codici, che si rivolgono al Pronto soccorso, sono bianchi e verdi. "Proprio per evitare l’affollamento dei Pronto soccorsi abbiamo immaginato questi 50 punti salute in tutta la regione per venire incontro a chi richiede prestazioni non necessariamente caratterizzate da patologie – spiega ancora Saltamartini –. Abbiamo sottoscritto un accordo con i sindacati dei medici di medicina generale per cui, quando ci sarà la casa della salute, i medici potranno lavorare al suo interno e avere a fianco il punto salute che può garantire una serie di accertamenti diagnostici di prevenzione per una valutazione preventiva della condizione di salute del paziente".

Il punto salute sarà aperto 5 giorni a settimana, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, il mercoledì l’orario sarà pomeridiano, 14-19. Il servizio è rivolto a tutti gli assistiti che potranno accedervi con prescrizione del medico di medicina generale o pediatra, previo appuntamento da fissare o chiamando il numero telefonico dedicato 071-7583601 che risponde negli orari di apertura del punto salute, o inviando la prescrizione del medico alla mail ifec_puntosaluterec@sanita.marche.it; o, in alternativa presentandosi direttamente all’ambulatorio.