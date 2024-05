Quattro giorni dedicati alle famiglie. Il via con la passeggiata inclusiva

di Martina di Marco

Presentata ieri la terza edizione del "Festival della famiglia" a Macerata: quattro giornate di eventi e incontri per un pubblico di tutte le età. Si parte giovedì 16 maggio con gli appuntamenti di "Insieme per l’inclusione" dedicati alla consapevolezza della disabilità e all’inclusione sociale delle famiglie che la vivono quotidianamente: alle 16 partenza da piazza della Libertà per "In cammino", passeggiata inclusiva per famiglie in collaborazione con Confartigianato Macerata; ai giardini Diaz alle 17 "In alto", giro gratuito per persone con disabilità sulla ruota panoramica, seguito "In scena" dallo spettacolo di teatro di burattini delle 18,30. Venerdì 17, alle 16,30 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, convegno sul tema della conciliazione di famiglia e lavoro con la partecipazione di Gaia De Laurentis; alle 21,15 nella chiesa Maria Santissima Immacolata Concezione "Totus Tuus", concerto dei Corali Maceratesi per festeggiare il compleanno di San Giovanni Paolo II.

Sabato 18 e domenica 19 appuntamento ai giardini Diaz con "Paesaggiamente", pomeriggi di animazione e giochi in collaborazione con la Pro Loco di Macerata. E ancora, domenica ore 10 santa messa per le famiglie con il vescovo Nazzareno Marconi nella chiesa Maria Santissima Immacolata Concezione; alle 12,30 picnic con il pranzo della tradizione preparato dalle Pro Loco di Macerata; alle 16 merenda per bambini e ragazzi offerta dalla Pro Loco e, alle 18, lezioni di saltarello con i Pistacoppi. "È essenziale tutelare ogni fascia d’età attraverso la famiglia e ribadire l’importanza dell’inclusione", dichiara la vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Francesca D’Alessandro.

"L’evento si basa sui concetti di lavoro e famiglia, molto legati tra loro – parla Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato, partner del festival –. Il nostro obiettivo è coniugare i due aspetti con attività di prevenzione e investimento sociale". "Sabato e domenica il festival incontrerà gli eventi della Pro Loco – spiega Riccardo Sacchi, assessore allo Sport e agli Eventi – coinvolgendo delle associazioni essenziali per il territorio nel polmone verde del centro storico, i giardini Diaz". "Il rischio del tema della famiglia è che sia poco attrattivo – conclude l’assessore ai Servizi amministrativi con delega alla Famiglia, Marco Caldarelli –, mi auguro invece che si crei una dimensione gioiosa senza limitazioni. Vorremmo vedere Macerata come una città creativa che dimostra tutta la sua vitalità".