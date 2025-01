"Quell’appuntamento senza fine". La vita di Gino e Ornella sul palco

Sabato, al Lanciano Forum di Castelraimondo alle 21.15, va in scena "Quell’appuntamento senza fine", organizzato dalla Compagnia Valenti con il patrocinio del Comune. Un viaggio musicale nelle storie di vita di due artisti che hanno segnato la storia della canzone italiana, ideato da Paolo Notari e dallo scrittore, autore televisivo e regista Sabino Morra, in omaggio ai 90 anni di Ornella Vanoni e Gino Paoli, compiuti, a distanza di un giorno dall’altro, lo scorso settembre. Sul palco ad accompagnare Notari (nei panni di Gino Paoli) e Valeria Visconti (nei panni della Vanoni) cinque musicisti marchigiani: Mimmo Scaricamazza (chitarre), Roberto Fabietti (basso), Davide Caprari (pianoforte e tastiere), Benvenuto Mezzanotte (sax) e Marco Lorenzetti (batteria). Il programma include i successi intramontabili della storia artistica di Paoli e Vanoni, tra cui "Senza fine", "Io ti darò di più", "Una lunga storia d’amore", "E m’innamorerai", "L’appuntamento", "Ti lascio una canzone", "Che cosa c’è". "Un tributo, tra musica, immagini e narrazione, a due icone e un’occasione per riscoprire l’importanza di un patrimonio culturale che continua a vivere nei cuori delle nuove generazioni – spiegano i promotori –. Inizia una tournée ora e la prima tappa del Maceratese sarà per l’appunto Castelraimondo".

"Siamo felicissimi di poter ospitare questo spettacolo", ha commentato l’assessore alla cultura Elisabetta Torregiani. I biglietti sono già disponibili online (www.liveticket.it/compagniavalentiaps). A Castelraimondo prenotazioni anche alla Tabaccheria Valeria Cerqueti, in corso Italia. Info 338-2595480 e 335-7681738.