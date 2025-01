"Quell’appuntamento senza fine" per i 90 anni di Vanoni e Paoli

In occasione dei 90 anni di due icone della musica italiana, Ornella Vanoni e Gino Paoli, il giornalista Paolo Notari e la cantante Valeria Visconti, sabato alle 21.15 al Teatro Gasparrini di Appignano, portano in scena "Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella".

Ideato da Notari e dallo scrittore e autore televisivo Sabino Morra che ne segue anche la regia, lo show offrirà un viaggio immersivo tra le pieghe del tempo e racconterà in musiche e parole il rapporto umano, artistico ma anche sentimentale dei Gino Paoli e Ornella Vanoni attraverso successi senza tempo, come "Sapore di sale", "Una ragione di più", "Una lunga storia d’amore", "L’appuntamento", "Il cielo in una stanza", "Ti lascio una canzone" e tanti altri brani. "Questo spettacolo coinvolge il pubblico con un repertorio accattivante e storie di passione e amore tra i due grandi artisti", spiega Notari. Sul palco anche cinque musicisti: Mimmo Scaricamazza (chitarre), Roberto Fabietti (basso), Davide Caprari (pianoforte e tastiere) e Benvenuto Mezzanotte (sax) e Marco Lorenzetti (batteria).