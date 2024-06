Quindici concerti e un concorso. Quarto anno coi borghi a tutto jazz

Quindici concerti, grandi nomi e un concorso fotografico. Torna "Borghi in Jazz", alla quarta edizione, promosso dall’unione montana Monti Azzurri e organizzato dall’associazione Tolentino Jazz. Il ricco programma è stato presentato ieri in conferenza da Giorgio Cacchiarelli, presidente dell’associazione, con il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti, il consigliere regionale Renzo Marinelli e gli amministratori dei 14 Comuni in cui la manifestazione fa tappa. Il festival prende il via giovedì, 20 giugno, con la cantante Alessandra Vitagliano in "A Saudade de Pino - Tributo a Pino Daniele" che si esibirà a Pollenza in piazza della Libertà alle 21. Domenica 7 luglio, a San Ginesio (piazzale XXIV Maggio) arriva Michele Sperandio con il suo Sea Quartet, per proseguire con la cantante Martina Jozwiak sabato 13 in "Postmodern Jukebox" a Loro Piceno (all’Orto dei Pensieri).

Sabato 20 luglio piazza Vittorio Emanuele II di Cessapalombo ospiterà la Pergolesi Jazz Ensemble, quintetto del Conservatorio di Fermo, mentre il 27 a Colmurano (piazza Umberto I) la formazione umbra Lola Swing si esibirà in un concerto di musica italiana anni ‘30 e 40. Questi concerti si terranno tutti alle 21, mentre quello di domenica 28 a Monte Martino (giardini di Palazzo Ricci) sarà alle 19 con Mafalda Minnozzi duo. Il 3 agosto a Camporotondo "Omaggio alla dolce vita" della cantante Monia Angeli e il 4 a Ripe San Ginesio Antonino De Luca e il suo "Radici, rifugi, respiri", in cui il fisarmonicista siciliano sarà accompagnato sul palco da un mito della batteria jazz, Massimo Manzi, dal sassofonista Leonardo Rosselli e dal contrabbassista Emanuele di Teodoro. Il 9 agosto a Castelraimondo Perla Palmieri con il suo ensemble presenterà il programma "My Jazz Identity", il giorno dopo a Penna San Giovanni (al Parco Monte) saranno di scena "Le Nuvole", omaggio a De Andrè.

Il 14 agosto, alle 21, nomi di altissimo livello al lago di Caccamo, all’area archeologica Pievefavera: si terrà il concerto "Ti racconto una storia" del duo composto del grande pianista e compositore umbro Ramberto Ciammarughi con la stella del bandoneon Daniele Di Bonaventura. Il 17 agosto a Serrapetrona Meltemi Project con il tributo a Lucia Dalla, il 24 Stefano Conforti Jazz Quartet con "Around Morricone" a Belforte del Chienti e il 31 il trombettista Giacomo Uncini al teatro comunale di Caldarola con "New Mainstream Project". La manifestazione termina il 13 settembre a Tolentino, in piazza della Libertà, con la prestigiosa Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti: la Big Band ospiterà la cantante Linda Valori in "Borderline Romance". Si rinnova anche quest’anno il ’photo contest’ organizzato in collaborazione con Fotograficamente: dal 20 giugno al 14 agosto fotografi non professionisti potranno mettere in risalto con le loro opere le bellezze del territorio. Il regolamento del concorso, che premierà i primi tre classificati, è disponibile sulle pagine social Fotograficamente e Tolentino Jazz.

Lucia Gentili