Ragazzina scappa da Matera: ritrovata in un bar a Civitanova

Si era allontanata dalla provincia di Matera ed è stata ritrovata a Civitanova una ragazza italiana, di 19 anni. Mancava da casa dagli inizi di settembre e da allora non aveva dato più notizie ai familiari. Ai genitori, che ne avevano denunciato la scomparsa, i carabinieri hanno dato la buona notizia del ritrovamento della figlia, avvenuto domenica pomeriggio. La ragazza si è sentita male in un bar e l’intervento della pattugliare dell’Arma ha consentito di identificarla e ricostruire la sua storia. Dopo averla accompagnata in ospedale al fine di verificarne le condizioni di salute, ed accertatisi che stesse bene, i carabinieri ne hanno assicurato il ricongiungimento con la madre che, avuta notizia del ritrovamento, se è precipitata a Civitanova per raggiungerla e portarla a casa. Nell’ambito dei controlli del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno anche denunciato quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza. A tutti è stata ritirata la patente, inoltre è stata denunciata una donna che, a seguito di un incidente stradale, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Complessivamente, elevate 30 contestazioni per violazioni del codice della strada e controllate circa 150 persone. I carabinieri di Morrovalle hanno invece identificato e denunciato un uomo con precedenti per reati contro il patrimonio che, nei giorni scorsi, si è reso responsabile del furto delle offerte dei fedeli da due chiese del territorio.