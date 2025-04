Ragazzo picchiato fuori dal locale. In ambulanza portato in ospedale

Pestato in mezzo alla strada da tre uomini dopo una serata trascorsa al Donoma, un 25enne finisce all’ospedale con il volto tumefatto.

È quanto accaduto la notte di Pasqua, nelle vicinanze del locale di via Mazzini, in pieno centro a Civitanova. Secondo quanto è stato ricostruito – ma i contorni della vicenda sono ancora da chiarire con precisione – il ragazzo, un pakistano di 25 anni, aveva trascorso la serata nel locale. A un certo punto, dopo essere uscito intorno alle 4, il 25enne è stato raggiunto e accerchiato da tre persone, che hanno cominciato a colpirlo ripetutamente al volto a mani nude.

Non è ancora stato chiarito se il ragazzo avesse bevuto qualche bicchiere di troppo o se ci fossero stati altri problemi, dietro a quel pestaggio. Alla fine comunque, sono stati richiesti i soccorsi e sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118.

Il ragazzo aveva ricevuto un forte colpo in pieno viso, proprio sotto allo zigomo. Dopo una prima medicazione sul posto, il 25enne è stato fatto salire a bordo dell’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, per gli accertamenti e le cure necessarie. Il giovane sulle prime non è stato in grado di fornire una spiegazione su quanto gli fosse accaduto e soprattutto di spiegare perché fosse stato malmenato da quei tre uomini, in mezzo alla strada.

Ma ora le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto.

