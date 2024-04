Ramovecchi, chirurgia del glaucoma in diretta: "Meno rischi e riabilitazione più rapida"

Vincenzo Ramovecchi, chirurgo oculista e direttore dell’Unità operativa di Oculistica dell’Ast Macerata, è protagonista al terzo congresso nazionale S.I.S.O. (Società italiana di scienze oftalmologiche) che si tiene da oggi a sabato, a Roma. Sarà una tre giorni di scambi professionali, di aggiornamenti scientifici e pratici. Fra le numerose iniziative il congresso offre nella sala auditorium e nelle 12 sale satelliti le più recenti novità per le varie sottospecialità dell’oftalmologia. Domani e dopodomani i partecipanti potranno, fra le altre cose, seguire sessioni delle sale operatorie di Roma e del Maceratese. Nello specifico, venerdì dall’ospedale Sant’Eugenio (responsabile professor Romolo Appolloni) e dal policlinico Gemelli (responsabile professor Stanislao Rizzo) di Roma. Sabato mattina si terrà la sessione sulla chirurgia del glaucoma attraverso la live surgery, realizzata dal Centro oculistico Ramovecchi di Morrovalle. "La diretta dell’intera procedura operatoria di dopodomani – spiega Ramovecchi – sarà seguita a distanza dai chirurghi del glaucoma ed è relativa alla chirurgia non invasiva, realizzata con l’impiego di stent e altre tecniche. Metterò in atto innovazioni tecnologiche che consentono una riabilitazione più rapida del paziente e minori rischi durante e dopo l’intervento stesso". Al termine dell’intervento seguirà il dibattito.

p. o.