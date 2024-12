Recanatese Alfieri: "Il gol da calcio d’angolo non è stato un caso"

Gran parte di quelle sensazioni positive avvertite nell’ultima tranche di campionato sono state confermate. La Recanatese si regala un Natale sereno sbancando Termoli (e non era affatto scontato), proseguendo la striscia positiva con la quarta trasferta consecutiva senza subire reti e, soprattutto, sistemando almeno in parte la delicata situazione di classifica. L’"hombre del partido" è stato Vincenzo Alfieri: il suo mortifero calcio d’angolo, al quarto d’ora della ripresa, ha deciso il match con la complicità di un difensore, saltato a vuoto e del portiere. "E’ la prima volta che realizzo un gol direttamente da corner, ci dice il 22enne centrocampista campano e sarebbe stato anche strano il contrario. Se ci ho mirato? Diciamo che c’erano le condizioni giuste per provarci, vento compreso. In realtà poco dopo ho anche rischiato il bis colpendo la traversa". Se avesse compiuto l’impresa avrebbe davvero fatto invidia al Massimo Palanca dei tempi migliori.

Complessivamente, guardando ai 90 minuti, che partita è stata? "Una gara difficile anche per un campo non in buonissimo stato. Abbiamo passato il primo tempo ad adattarci alle varie situazioni (con il rigore sbagliato da D’Angelo che stavolta ha tirato uno straccio zuppo al portiere Palombo dopo il fallo di Esposito su Spagna ndr) poi nella ripresa siamo usciti bene, meritando, credo, il risultato".

A ben vedere infatti l’unica occasione costruita dai padroni di casa è stata quella gentilmente concessa da uno scellerato retropassaggio ma il sinistro di Colarelli è stato, fortunatamente, tutt’altro che efficace. Una vittoria comunque che conferma il percorso di crescita ed anche quello personale di Alferi: "Credo proprio di sì – conferma lui – d’altronde io avevo bisogno di questo dopo un anno travagliato con molto tempo trascorso ai box per problemi fisici. Adesso posso dire che ho ritrovato un buonissimo stato di forma, sia fisico che mentale. Sapevo comunque che Recanati poteva essere la piazza ideale per tornare ai miei livelli e sta succedendo proprio questo".

Il lungo momentaccio, contraddistinto da infinite problematiche, si può considerare alle spalle? "Penso di sì anche se chiaramente non possiamo mollare di un centimetro visto che la situazione di classifica è molto fluida. Le nostre motivazioni sono fortissime e vogliamo tornare ad occupare una posizione di graduatoria più consona alle nostre possibilità".

Ora tutta la truppa stacca la spina e si ritroverà al Tubaldi per la ripresa degli allenamenti, sabato 28 con la grande novità di non avere più il fardello di essere in piena zona playout. Occhio però: le sabbie mobili sono sempre dietro l’angolo.

a. v.