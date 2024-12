Recanatese pronta per lo scontro diretto contro il Sora: Alfieri punta alla vittoria

Si avvicina, a grandi passi, la sfida di domani a Sora: a tutti gli effetti, per la Recanatese, uno scontro diretto. Nessuno vuole 'caricare' la gara di significati ulteriori rispetto a quelli che esprime la classifica però è evidente che nel corso di una stagione ci sono degli snodi fondamentali da non fallire e, domani in Ciociaria, è, indubbiamente, uno di quelli. Un match da interpretare con le giuste dosi di agonismo e lucidità, ma anche con la serena consapevolezza, manifestata nelle ultime 4 partite che i giallorossi possiedono delle ottime qualità che debbono poi trovare concretezza sul campo.

"Andremo nel Lazio per fare risultato, anzi per vincere" ci ha detto il centrocampista Vincenzo Alfieri che domenica scorsa contro il Chieti ha realizzato, ad un quarto d’ora dalla fine, il rigore del definitivo 3-3. "Veniamo da diverse ottime prestazioni, nelle quali però non siamo riusciti a vincere - aggiunge il giallorosso -. La squadra nel complesso sta bene e lo ha dimostrato nelle ultime circostanze e personalmente sono anche molto contento di essermi sbloccato".

Con il massimo rispetto per l’avversario si tratta davvero di un appuntamento da non fallire e Alfieri è d’accordo: "Lo sappiamo perché davvero, più di tutto, contano i tre punti e tornare alla vittoria". Come promemoria rammentiamo, infatti, che la Recanatese non vince da un mese e mezzo: esattamente dal 2-0 casalingo contro il Fossombrone del 23 ottobre. Allora si trattava del terzo successo consecutivo dopo le 5 sconfitte iniziali che sembrava presagire ad un futuro molto meno tribolato.

Invece da quel momento, complici gli infortuni a Sbaffo, Bellusci e Mordini, il bottino raccolto è stato misero con i 2 ko che hanno portato all’esonero di Filippi ed i 4 pareggi, comunque apprezzabilissimi, conquistati nell’attuale gestione Bilò. Lampante che con un punto a partita non si va lontano e, infatti, la classifica piange lacrime amare con l’attuale terz’ultimo posto e con le sole Fermana e Notaresco alle spalle.

Il Sora, lo abbiamo già rimarcato, non se la passa meglio con 3 punti racimolati nelle ultime 7 partite: l’avvio, con i successi a Senigallia, Avezzano e sul campo del Roma City potevano far supporre un cammino diverso ed invece i recenti capitomboli, l’ultimo dei quali a Civitanova, ha riportato tutti… alla dura realtà.

Ad arbitrare il match Gabriele Iurino di Venosa, coadiuvato dagli assistenti Francesco Di Leo di Policoro e Federico Marvulli di Matera.