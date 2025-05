Recanatese vs Termoli: Termoli festeggia la salvezza con una vittoria 2-1

RECANATESE 1 TERMOLI 2

RECANATESE (3-4-1-2): Mascolo; Bruzzechesse (10’st E.Ferrante), Cusumano (10’st Bellusci), Vessella (27’st D.Ferrante); Ghergo (24’st Alfieri), Canonici, Raparo, Pesaresi; Valleja; Pepa (17’st Spagna), Pierfederici All.Bilò A disp. Del Bello, Mordini, D’Angelo, Giandonato

TERMOLI (5-3-2): Corci; Allegretti (41’st Oliverio), Hutsol, Sicignano, Magnani, Galdo; Esposito, Hysaj (33’st Traini),Keita (41’st Mariani); Cancello, Della Pietra (33’st Ferchichi) All.Carnevale A disp. Palombo, Ndao Papa, Zammarchi, Biaggi, Arduini

Arbitro: Tierno di Sala Consilina

Reti: 7’Della Pietra, 1’st Cancello, 25’ Alfieri

Note: Spettatori circa 400 (un centinaio gli ospiti), recupero 1’+3’ ammoniti Cusumano, Bruzzechesse, Hysaj. Angoli 3-12

Il clima era quello classico del "volemose bene", le tifoserie gemellate e se da un lato c’era una compagine già salva e dall’altro una in piena lotta per la sopravvivenza, il finale era ragionevolmente prevedibile. Aggiungeteci poi una Recanatese troppo acerba nella prima ora con il solo Raparo a fare da chioccia: nulla da obiettare sull’impegno ma le motivazioni stavolta, non potevano non fare la differenza.

Cronaca scarna: il primo tempo è tutto nel gol del Termoli che giunge in avvio, tra l’altro, in un’azione apparentemente innocua. Un pallone in profondità viene gestito da Cancello che lo rimette al centro dove il tap-in vincente è di Della Pietra. Gli ospiti entrano in modalità "gestione" senza forzare, senza provocare l’avversario e guadagnando solo una serie inutile di corner. Ci prova la Recanatese, con dedizione ma non creando neanche il minimo grattacapo a Corci. Il tran tran non muta con il taccuino delle emozioni che resta, desolatamente, vuoto.

La ripresa si apre con il raddoppio termolese: Della Pietra fugge sulla destra, lascia sul posto Cusumano e confeziona un assist che Cancello deve solo appoggiare in rete. Ritmi appena più alti e primo squillo della Recanatese con una rasoiata di Valleja, tra i più attivi, che sfiora il montante. Angolo di Esposito, capocciata di Magnani con Mascolo che ci arriva. Bilò inserisce qualche senatore e gli effetti si vedono subito con una staffilata di Alfieri che si insacca nell’angolino appena 2’ dopo il suo ingresso. Reca vicinissima al pari: cioccolatino di D.Ferrante per Spagna che da pochi passi di testa manda i fuori. Passata la paura il Termoli si riorganizza non correndo più rischi e festeggiando la salvezza. La Recanatese era già, da qualche minuto, in vacanza.

Andrea Verdolini