Referendum abrogativo. Approfondimento sui cinque quesiti

In vista dell’imminente appuntamento elettorale del referendum abrogativo del 8 e 9 giugno prossimo le forze politiche Strada Comune, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento Cinque Stelle, Rifondazione Comunista e Dipende da Noi hanno organizzato un momento di approfondimento con la cittadinanza oggi alle 18 al Bar Ginetta in Largo Affede, di fronte alle scalette tra via Mozzi e via Crescimbeni, a Macerata.

Sarà l’occasione per approfondire più da vicino i cinque quesiti referendari in tema di lavoro e cittadinanza sui quali cittadine e cittadini saranno chiamati ad esprimersi evidenziando le ripercussioni delle norme di cui si chiede l’abrogazione sulle vite di ciascuna e ciascuno di noi. Tra gli interventi ci saranno quelli di Daniele Principi, segretario generale della Cgil di Macerata, Andrea Tonnarelli, avvocato specializzato in diritto del lavoro, e Roberto Lampa, professore di economia dell’Università di Macerata.