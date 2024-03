Restaurate sei fontanelle pubbliche

Grande festa nella Giornata Mondiale dell’Acqua per il restauro delle sei fontanelle pubbliche disseminate tra le vie del rione Castelnuovo e via Beato Placido della cittadina leopardiana. Intervento su iniziativa dell’Aido Recanati in collaborazione con il gruppo Social Catenelle. La fine dei lavori è stata presentata sul palco del circolo ricreativo culturale "B. Gigli" (ex Dopolavoro) addobbato per l’occasione con l’opera corale dal titolo "Goccia a Goccia", un arcobaleno lavorato all’uncinetto dalle volontarie dell’associazione "Social Catenelle", circondato dalle gocce realizzate e personalizzate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Nicola Badaloni.

Le fontanelle si trovano sul piazzale della chiesa Santa Maria Assunta di Castelnuovo, Porta Cannella, Porta d’Osimo nella chiesa di Sant’Ubaldo, Via Pintucci Cavalieri, Piaggia di Castelnuovo e Via Beato Placido situata vicino al cortile del vecchio Monastero. Lo spettacolo è iniziato con l’esibizione di Rita Papa della Compagnia "Il Focolare" di Villa Musone con il racconto "Il Fiume e la Quercia". Ma i veri protagonisti sono stati i bambini con le loro canzoncine, le poesie, i pensierini, i disegni, le pitture, i lavoretti. Poi, in compagnia del sindaco, la visita in corteo alle fontanelle: un percorso dell’acqua pubblica inteso come bene primario, ma anche come attrazione turistica per gli interventi artistici sia con i lavori in ceramica di Piera Marconi sia dai murales di Dario Bazan (Piaggia) e Nikla Cingolani (Porta Cannella). Il restauro è stato possibile grazie al Comune, ad Astea energia e altri sponsor con il fondamentale aiuto di Cittadinanza attiva (Paolo Farina, Tiziano Mangoni, Massimo Giorgetti).

Antonio Tubaldi