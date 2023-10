Restyling del centro storico: tre interventi

Una nuova area attrezzata destinata al parcheggio delle bici e alla ricarica dei veicoli elettrici, le scalinate di borgo XX Settembre riqualificate con 500 piastrelle in ceramica, oltre alla nuova pavimentazione del borgo. Sono diversi i progetti di restyling del centro storico completati dall’amministrazione comunale grazie ai finanziamenti ottenuti tramite bandi regionali e Pnrr.

"Con grande soddisfazione abbiamo ultimato il progetto di riqualificazione di borgo XX Settembre, di cui la restituzione alla comunità è cominciata la settimana scorsa con l’apertura delle tre bellissime scalinate in ceramica – ha spiegato il sindaco Mariano Calamita -. A questi interventi abbiamo aggiunto l’apertura di un‘area attrezzata destinata al parcheggio delle bike e alla ricarica dei veicoli elettrici in linea con la politica di mobilità sostenibile portata avanti dalla nostra amministrazione. Grazie ai numerosi bandi vinti, con la preziosa collaborazione dei nostri uffici, inaugureremo presto altre nuove opere di edilizia pubblica in via di ultimazione".

Dopo l’inaugurazione del nuovo percorso urbano, decorato con oltre 500 piastrelle di ceramica, create dai maestri vasai, il progetto di rigenerazione urbana ha visto la sua prosecuzione nell’area adiacente alle antiche mura, per un investimento complessivo di 143mila euro. In linea con il design urbano è stata realizzata una nuova pavimentazione in porfido sul tratto di Borgo XX settembre e sulla strada 57 Iesina, oltre alla riqualificazione dell’area di sosta, tra la strada 57 Iesina e via Roma. Ripristinati anche i locali adibiti ai servizi igienici pubblici.

E’ stata inaugurata, infine, anche la nuova area destinata al cicloparcheggio, riservata ai ciclisti e in previsione di un aumento della mobilità sostenibile, dotata di un punto di ricarica per autoveicoli elettrici, per un investimento di 115mila euro.