Riacciuffato il Chieti. Spagna subito a segno

RECANATESE

3

CHIETI

3

RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Cusumano; D.Ferrante, Alfieri, Raparo (8’st Gomez), Mordini (46’st Pesaresi); Canonici (44’st Pepa); D’Angelo, Spagna. A disp. Talozzi, Manfredi, Masi, Bruzzechesse, Marchegiani, Valleja. All. Bilò.

CHIETI (4-3-3): Mercorelli; Della Quercia (23’st Tourè), Caiazza, Sini, Guerriero; Casciano (21’st Cordova), Balic (11’st Di Paolantonio), Forgione; Ceccarelli (37’st Donsah), Oddo, Fall. A disp. Servalli, Gibilterra, Di Matteo, Ferrari, Canneva. All. Ignoffo.

Arbitro: Correa di Bergamo.

Reti: 7’pt Oddo, 28’Spagna, 42’D’Angelo, 5’st Fall, 27’Cordova, 31’Alfieri (rig).

Note: spettatori circa 600 (250 gli ospiti), angoli 7-2, ammoniti Bellusci, Pesaresi, Alfieri, Sini, Balic Espulso al 31’st Forgione per doppia ammonizione. Recupero 1’+5’.

Il pubblico pagante al Tubaldi ha la ragionevole certezza di non annoiarsi e anche stavolta ha assistito a sei reti, per un pareggio che, al netto degli errori difensivi, delle prodezze individuali e di un’infinità di aspetti tecnici rivedibili, può essere considerato giusto. Davanti a una big del campionato, il blasonato Chieti dalle grandi firme ma dal gioco scolastico, la Recanatese non ha sfigurato accarezzando anche la speranza di portare a casa l’intera posta e l’"impresa" poteva risultare fattibile se non ci fossero state di mezzo le distrazioni della retroguardia che proseguono con preoccupante costanza, nonostante il recupero, quasi miracoloso, del redivivo Bellusci. Un altro pareggio, il quarto consecutivo nella gestione Bilò ma si intravedono, ancora in lontananza, le potenzialità per risalire, faticosamente, la china. Primo tempo che vive sulle tre reti: il Chieti passa al 7’. Sul lungo lancio dalle retrovie di Caiazza, Oddo trova un’insperata autostrada che sfrutta al meglio battendo Del Bello in diagonale. Il gioco latita ma, all’improvviso, il pari arriva poco prima della mezz’ora: Bellusci scodella in avanti, Mercorelli tentenna in uscita e Spagna timbra l’esordio con un tocco di giustezza. La Recanatese la ribalta al 42’: con Spagna a terra e i difensori abruzzesi quasi immobili, D’Angelo spara un tracciante a mezz’altezza che si infila all’angolino.

L’inizio della ripresa è palpitante: botta di Cordova dal limite, respinge Del Bello, assist per Fall che si mangia un gol fatto. Il pari arriva al 5’ con Fall che appoggia da pochi passi su assist di Cordova. Squadre lunghe e pericoli a ripetizione ma Chieti di nuovo avanti al 27’: punizione di Di Paolantonio, Cordova trova la possibilità di saltare indisturbato a due passi dalla porta, ringrazia e insacca. 4’ dopo però Forgione atterra Alfieri in area: per lui il secondo giallo e lo stesso Alfieri trasforma dal dischetto. La Recanatese potrebbe sfruttare la superiorità numerica ma in molti sono in "riserva" e allora bisogna accontentarsi.