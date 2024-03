Riaperta la strada "Fonti di Castelnuovo"

Dopo i lavori di sistemazione, regimentazione delle acque meteoriche, asfaltatura e completamento della segnaletica, con un investimento di quasi 200mila euro, è stata riaperta ieri, finalmente, la strada "Fonti di Castelnuovo", un’arteria, seppur stretta, di fondamentale importanza per favorire la viabilità nel quartiere dove, proprio per la presenza dei cantieri avviati, si registrano non pochi disagi.

"Era un intervento molto atteso dai residenti e non solo – commenta il sindaco Antonio Bravi – perché, anche se non ha un’ampia carreggiata, potrà comunque essere utilizzata come percorso alternativo per alleggerire il traffico veicolare che attraversa il quartiere".

Il progetto di sistemazione e asfaltatura della strada era stato approvato a giugno dell’anno scorso.

ant. t.