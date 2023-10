Rilassarsi in compagnia delle api a Matelica: l'Apiario Olistico Regina di Saba

Inaugurato ieri mattina, al country house Salomone, alla presenza del vescovo Massara e del vicesindaco Cingolani, l’apiario olistico Regina di Saba, prima struttura del genere della zona montana, realizzata in legno su disegno dell’architetto Pacifico Ramazzotti, nell’ambito di un progetto che ha coinvolto alcuni tra i maggiori esperti italiani di apiterapia. Ad illustrare le funzioni dell’apiario è stato Pierluigi Pierantoni, presidente della cooperativa Apicoltori montani, che da anni gestisce tutta la struttura, dotata anche di un ricco orto con piante officinali. "La nostra iniziativa – ha spiegato Pierantoni – è stata promossa in collaborazione con il Comune di Matelica, l’Accademia di Apiterapia e la World Biodiversity Association onlus – Api & Benessere, offrendo la possibilità agli utenti di godere del benessere derivante da un’esperienza multisensoriale rilassante e salutare in compagnia delle api: ascoltare il loro ronzio, respirare l’odore del miele, imparare, osservare, meditare e rilassarsi in una casetta allestita accanto alle arnie collegata con delle piccole bocchette che consentono il passaggio dell’aria. Dopo 50 anni che lavoro nell’apicoltura ho potuto così dormire per la prima volta con le api ed è stato stupendo". Soddisfatto il vicesindaco Cingolani: "Aaltra opportunità per favorire il turismo nell’ambito dell’apicoltura".

m. p.