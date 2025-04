Rinvenuto e fatto esplodere ordigno bellico in zona San Bonfilio

Rinvenuto lunedì, ieri verso mezzogiorno è stato fatto esplodere l’ordigno bellico affiorato nel territorio di Cingoli, in zona San Bonfilio. Il ritrovamento della bomba era stato segnalato ai carabinieri che avevano provveduto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza intorno allo spazio in cui era avvenuto il rinvenimento, contattando il gruppo Emilia-Romagna degli artificieri dell’Esercito per eseguire l’intervento finalizzato allo scoppio.

L’ordigno, in mediocri condizioni di conservazione, era comunque rimasto inesploso: stando alle valutazioni, sarebbe stato un grosso proiettile da cannone, del tipo in dotazione all’artiglieria durante l’ultimo conflitto mondiale. Per effettuare il brillamento, adottando ogni cautela è stato trasportato in un’area del crossodromo dove, con un mezzo fornito dal comune, è stata scavata una buca profonda circa due metri e mezzo, deponendovi l’ordigno. Per farlo esplodere, ad esso poi ricoperto dal materiale estratto, gli artificieri hanno collegato uno specifico dispositivo. Il procedimento attuato, ha reso poco rumorosa la deflagrazione appena avvertita sul luogo in cui è avvenuta.

g. cen.