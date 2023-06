Rita Giorgini festeggia un secolo

Si sono riuniti tutti i parenti ed amici, presente anche il sindaco Antonio Bravi per festeggiare il secolo di vita di Rita Giorgini, residente nel quartiere di Piazzale Europa di Recanati. La nonnina è nata in Argentina da genitori italiani emigrati nel secolo scorso. Poco dopo la nascita è tornata in Italia. La sua gioventù non è stata semplice perché ha perso il marito prematuramente e si è ritrovata ad accudire i suoi due figli Maria e Oreste. Il primo cittadino ha consegnato alla centenaria una targa e un mazzo di fiori.