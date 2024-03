Rombo di protesta dei centauri in piazza Mazzini:: "No ai divieti per alcune moto nei centri storici"

Diversi club di motociclisti si sono ritrovati ieri con i loro iscritti in piazza Mazzini per una pacifica protesta contro i regolamenti che, nei prossimi periodi, andranno ad impedire ad alcune classi ambientali di moto di girare nei centri storici. Luciano Roccetti, presidente dei Black Scorpion di San Severino che ha organizzato la manifestazione, ha raccontato così la loro presa di posizione: "La nostra è una protesta pacifica similare a quella che sta avvenendo in molte città italiane. Contestiamo il regolamento che prevede che le moto euro 0 ed euro 1, da novembre di quest’anno, non possano circolare nei centri storici. A novembre del 2025 la stessa cosa dovrebbe avvenire per le moto euro 2. E, infine, nel 2028 toccherà anche alle euro 3".

A Macerata si sono ritrovati anche i motociclisti del motoclub di Appignano, di Falerone e di Urbisaglia. Prima il raduno a Piediripa, poi in corteo fino a piazza Mazzini dove si è tenuto un vero e proprio sit-in per tutto il pomeriggio. Erano presenti, sulle loro due ruote, un centinaio di motociclisti. "Abbiamo cercato di organizzarci al meglio per questa prima protesta pacifica. Forse ne programmeremo altre. Molto probabilmente non otterremo niente, ma vogliamo lo stesso far sentire la nostra voce ed essere presenti - ha concluso Luciano Roccetti -, solidali con i motociclisti dei comuni italiani dove la normativa contro alcune classi ambientali di moto è già stata messa in atto".

l. f.