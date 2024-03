Ruota panoramica ai Giardini: "La più grande delle Marche"

"Grand Roue 34" è il nome della più grande ruota panoramica mai installata nelle Marche, presto nuova attrazione a Macerata. Posta sul lato sinistro del piazzale dei Giardini Diaz, scendendo da piazza Garibaldi verso la Rotonda, e allestita da Hsc Events, la ruota è alta 34 metri e ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. Costruita con tecnologia all’avanguardia e illuminata da vivaci proiettori led multicolor, la struttura è stata pensata per essere affascinante e suggestiva di giorno e di notte, oltre che curata nei dettagli per assicurare comfort e sicurezza. L’inaugurazione della ruota è prevista per sabato 16 marzo e resterà attiva fino al prossimo 18 maggio, proponendo una nuova occasione per cittadini e turisti che desiderano osservare le bellezze della città da una prospettiva nuova e suggestiva. "Un’attrazione in più e a costo zero per Macerata – sottolineano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi –, che consentirà a maceratesi e visitatori di godere di un inedito ed entusiasmante punto di vista delle ricchezze artistiche, culturali e paesaggistiche della nostra città. Una novità assoluta che costruirà un potente richiamo per bambini, ragazzi e famiglie alla scoperta di un panorama inedito. Inoltre, rimanendo montata fino al mese di maggio, ne potranno godere turisti e visitatori attesi a Macerata per le festività pasquali". "È un grande piacere e onore portare per la prima volta la nostra attenzione a Macerata – interviene Riccardo Claudi di Hsc Events, proprietario della struttura –. Si tratta di una delle quattro ruote più grandi d’Italia, un’attrazione moderna e tecnologica che siamo convinti sarà apprezzata sia dai residenti che dai turisti. Un grazie all’amministrazione comunale per la collaborazione degli ultimi mesi e per aver trovato una location perfetta per la nostra ruota panoramica". La "Grand Roue 34" sarà aperta dalle ore 10 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 14 alle 23 nei giorni feriali. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L’ingresso è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.