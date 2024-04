Ruspe di nuovo in azione a Ricciola

Si sono trovati a dover asfaltare un tratto della strada in contrada Ricciola che collega Spaccio Fuselli con Bagnolo, coprendo per lo più le buche più evidenti e pericolose. Non appena terminati i lavori, però, si sono viste le ruspe di nuovo in azione, e questa volta per riaprire la strada per lavori di potenziamento della linea elettrica. Eppure era ormai da otto mesi che questi lavori erano programmati, con i tubi trasportati da Astea e posti accanto ad una casa vicino all’area dei lavori. A questo punto non era preferibile sollecitare l’inizio dei lavori per aumentare l’energia elettrica di una cabina nei dintornidi Bagnolo e poi procedere all’asfaltatura della strada? Il traffico dove sono in corso i lavori è regolato da lanterne semaforiche